Слухання щодо кібератак Росії розпочнуться сьогодні у Сенаті США

У сенатському комітеті зі збройних сил, який очолює республіканець Джон Маккейн, планують заслухати свідчення директора Національної розвідки Джеймса Клеппер, глави Агентства з національної безпеки Майка Роджерса і заступника міністра оборони у справах розвідки Марсела Леттра.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп проведе зустріч з представниками американської розвідки щодо кібератак у п'ятницю, 6 січня.

Як повідомляв УНН, сенатор Джон Маккейн назвав передбачувані кібернапади з боку РФ “актом війни”. Д.Трамп у зв’язку з хакерським скандалом знову поставив під сумнів роботу спецслужб.

Також нагадаємо, що розвідувальні служби США заявили, що їм вдалося отримати “неспростовні докази” того, що Росія причетна до передачі через третіх осіб сайту WikiLeaks матеріалів, отриманих шляхом злому.