Слушания относительно кибератак России начнутся сегодня в Сенате США
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В американском Сенате в четверг начнутся слушания по поводу возможного вмешательства российских хакеров в ход президентских выборов в США. Об этом сообщает "Радио Свобода", передает УНН.
В сенатском комитете по вооруженным силам, который возглавляет республиканец Джон Маккейн, планируют заслушать показания директора Национальной разведки Джеймс Клэппер, главу Агентства по национальной безопасности Майка Роджерса и заместителя министра обороны по делам разведки Марсела Леттр.
Напомним, избранный президент США Дональд Трамп проведет встречу с представителями американской разведки по кибератакам в пятницу, 6 января.
Как сообщал УНН, сенатор Джон Маккейн назвал предполагаемые кибернападения со стороны РФ "актом войны". Д.Трамп в связи с хакерским скандалом снова поставил под сомнение работу спецслужб.
Также напомним, что разведывательные службы США заявили, что им удалось получить "неопровержимые доказательства" того, что Россия причастна к передаче через третьих лиц сайту WikiLeaks материалов, полученных путем взлома.