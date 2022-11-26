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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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"Слуги" проінспектували "Пункти незламності" у Києві: перевірили близько 360 адрес

"Слуги" проінспектували "Пункти незламності" у Києві: перевірили близько 360 адрес

Київ • УНН

 • 757685 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Києві проінспектували "Пункти незламності" через скарги киян на невідповідність інформації щодо їх роботи. До перевірок залучили народних депутатів від "Слуги Народу". За день було перевірено близько 360 адрес. Про це повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає УНН.

Цитата

“Побачили, що багато пунктів самі потребують незламності. Десь просто висить табличка на зачинених дверях, десь не вирішені елементарні питання, десь все повісили на працівників закладів, які з дому приносять чай і печиво для людей. Час на все був. Але краш-тест влада міста пройшла погано і висновків поки що не зробила. Розраховуємо, що вони будуть у найближчі години, а не тижні. Тим більше — є з кого брати приклад. Якби існував орден „За незламність“, то його би отримало керівництво Укрзалізниці. У яких і точки незламності, і 200 вагонів незламності, і ціла фортеця”, — зазначив Арахамія.

Він також додав, що завтра, 27 листопада, інспектування продовжиться.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський звинуватив владу Києва у поганій підготовці міської інфраструктури в умовах масових відключень електроенергії. Він заявив, що нормально забезпечені лише Пункти незламності, які розгорнуті на базі ДСНС та на столичному вокзалі, а над іншими ще, мʼяко кажучи, потрібно працювати.

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