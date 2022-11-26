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"Слуги" проинспектировали "Пункты несокрушимости" в Киеве: проверили около 360 адресов

Киев • УНН

 • 757683 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Киеве проинспектировали "Пункты несокрушимости" из-за жалобы киевлян на несоответствие информации об их работе. К проверкам привлекли народных депутатов от "Слуги Народа". За день было проверено около 360 адресов. Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.

Цитата

“Увидели, что многие пункты сами нуждаются в несокрушимости. Где-то просто висит табличка на закрытых дверях, где-то не решены элементарные вопросы, где-то все повесили на работников заведений, которые из дома приносят чай и печенье для людей. Время на все было. Но краш-тест власти города прошли плохо и выводов пока что не сделали. Рассчитываем, что они будут в ближайшие часы, а не недели. Тем более — есть из кого брать пример. Если бы существовал орден „За несгибаемость“, то его бы получило руководство Укрзализныци. В которых и точки несокрушимости, и 200 вагонов несокрушимости, и целая крепость”, — отметил Арахамия.

Он также добавил, что завтра, 27 ноября, инспектирование продолжится.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил власти Киева в плохой подготовке городской инфраструктуры в условиях массовых отключений электроэнергии. Он заявил, что нормально обеспечены только Пункты несокрушимости, развернутые на базе ГСЧС и на столичном вокзале, а над другими еще, мягко говоря, нужно работать.

Украинские Национальные Новости

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