"Слуги" проинспектировали "Пункты несокрушимости" в Киеве: проверили около 360 адресов

Цитата

“Увидели, что многие пункты сами нуждаются в несокрушимости. Где-то просто висит табличка на закрытых дверях, где-то не решены элементарные вопросы, где-то все повесили на работников заведений, которые из дома приносят чай и печенье для людей. Время на все было. Но краш-тест власти города прошли плохо и выводов пока что не сделали. Рассчитываем, что они будут в ближайшие часы, а не недели. Тем более — есть из кого брать пример. Если бы существовал орден „За несгибаемость“, то его бы получило руководство Укрзализныци. В которых и точки несокрушимости, и 200 вагонов несокрушимости, и целая крепость”, — отметил Арахамия.

Он также добавил, что завтра, 27 ноября, инспектирование продолжится.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил власти Киева в плохой подготовке городской инфраструктуры в условиях массовых отключений электроэнергии. Он заявил, что нормально обеспечены только Пункты несокрушимости, развернутые на базе ГСЧС и на столичном вокзале, а над другими еще, мягко говоря, нужно работать.