"Слуги" проинспектировали "Пункты несокрушимости" в Киеве: проверили около 360 адресов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Киеве проинспектировали "Пункты несокрушимости" из-за жалобы киевлян на несоответствие информации об их работе. К проверкам привлекли народных депутатов от "Слуги Народа". За день было проверено около 360 адресов. Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.
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“Увидели, что многие пункты сами нуждаются в несокрушимости. Где-то просто висит табличка на закрытых дверях, где-то не решены элементарные вопросы, где-то все повесили на работников заведений, которые из дома приносят чай и печенье для людей. Время на все было. Но краш-тест власти города прошли плохо и выводов пока что не сделали. Рассчитываем, что они будут в ближайшие часы, а не недели. Тем более — есть из кого брать пример. Если бы существовал орден „За несгибаемость“, то его бы получило руководство Укрзализныци. В которых и точки несокрушимости, и 200 вагонов несокрушимости, и целая крепость”, — отметил Арахамия.
Он также добавил, что завтра, 27 ноября, инспектирование продолжится.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил власти Киева в плохой подготовке городской инфраструктуры в условиях массовых отключений электроэнергии. Он заявил, что нормально обеспечены только Пункты несокрушимости, развернутые на базе ГСЧС и на столичном вокзале, а над другими еще, мягко говоря, нужно работать.