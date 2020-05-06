"Слуги народу" заключили "джентельменську угоду" з Кабміном щодо проведення місцевих виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко зазначив, що вони мають "джентельменську угоду" з урядом щодо проведення місцевих виборів, зокрема, уряд може надати гроші з резервного фонду для їх проведення. Про це він заявив на брифінгу під стінами ВР, передає кореспондент УНН.
"Крім фінансів у нас є "джентельменська угода" з урядом... не знаємо, чи ми зможемо її виконати. Коли ми до виборів ближче підтягнемось, то уряд з резервного фонду буде гроші додавати, яких не достає. Щодо процесу, як далі буде - найближчі два-три тижні ми формуємо пакет змін, вносимо у зал, обговорюємо, приймаємо до кінця червня і, фактично, до середини липня ВР оголосить місцеві вибори", - сказав Корнієнко.
Нагадаємо, в Україні не змінюватимуть дату проведення місцевих виборів, вони пройдуть 25 жовтня 2020 року, основні позиції Виборчого кодексу зберігаються.