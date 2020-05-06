"Слуги народу" заключили "джентельменську угоду" з Кабміном щодо проведення місцевих виборів

"Крім фінансів у нас є "джентельменська угода" з урядом... не знаємо, чи ми зможемо її виконати. Коли ми до виборів ближче підтягнемось, то уряд з резервного фонду буде гроші додавати, яких не достає. Щодо процесу, як далі буде - найближчі два-три тижні ми формуємо пакет змін, вносимо у зал, обговорюємо, приймаємо до кінця червня і, фактично, до середини липня ВР оголосить місцеві вибори", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, в Україні не змінюватимуть дату проведення місцевих виборів, вони пройдуть 25 жовтня 2020 року, основні позиції Виборчого кодексу зберігаються.