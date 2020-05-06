"Слуги народа" заключили "джентльменское соглашение" с Кабмином о проведении местных выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что они имеют "джентльменское соглашение" с правительством о проведении местных выборов, в частности, правительство может предоставить деньги из резервного фонда для их проведения. Об этом он заявил на брифинге под стенами ВР, передает корреспондент УНН.
"Кроме финансов у нас есть "джентельменское соглашение" с правительством... не знаем, сможем ли мы его выполнить. Когда мы к выборам ближе подтянемся, то правительство из резервного фонда будет деньги добавлять, которых не достает. Относительно процесса, как дальше будет - ближайшие две-три недели мы формируем пакет изменений, вносим в зал, обсуждаем, принимаем до конца июня и, фактически, до середины июля ВР объявит местные выборы", - сказал Корниенко.
Напомним, в Украине не будут менять дату проведения местных выборов, они пройдут 25 октября 2020 года, основные позиции Избирательного кодекса сохраняются.