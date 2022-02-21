“Слуги народу” сьогодні на фракції визначатимуться з виключенням нардепів Трухіна та Кузьміних

ukru
Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп
Ексклюзив
10:43 • 30 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 43573 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 76230 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 87184 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 89474 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 116527 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 163645 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 176557 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214505 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 201439 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.9 м/с
92 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 107635 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 45623 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 66082 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 118639 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 164212 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 164212 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 118639 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 262474 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 384522 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 639234 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 4659 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 88382 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 126813 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 152344 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 173273 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

“Слуги народу” сьогодні на фракції визначатимуться з виключенням нардепів Трухіна та Кузьміних

“Слуги народу” сьогодні на фракції визначатимуться з виключенням нардепів Трухіна та Кузьміних

Київ • УНН

 • 93576 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Народні депутати від “Слуги народу” сьогодні о 19:00 зберуться на засідання фракції, яке пройде в режимі Zoom-конференції. На порядку денному - виключення з фракції нардепів Олександра Трухіна та Сергія Кузьміних. Про це у понеділок повідомила речниця фракції “Слуга народу” Юлія Палійчук, пише УНН.

Цитата:

“Сьогодні о 19:00 відбудеться традиційне засідання фракції "Слуга Народу“, яке проходить на початку кожного пленарного тижня. Народні депутати обговорять пріоритетні законопроекти порядку денного Верховної Ради, а також питання виключення з фракції Олександра Трухіна та Сергія Кузьміних”, — написала Палійчук у своєму Telegram.

Деталі

Наголошується, що нинішнє засідання фракції пройде в режимі Zoom-конференції. Таким чином фракція тестує різні формати роботи, щоб бути готовими працювати й ухвалювати рішення в будь-яких ситуаціях епідеміологічного чи безпекового характеру.

Справа Кузьміних

Народного депутата Сергія Кузьміних наприкінці січня викрили на “гарячому” під час одержання хабаря у розмірі 558 тис. грн.

“Слуга” проігнорував три повістки до НАБУ та САП. Його адвокат повідомила детективам, що депутат нібито перебуває в лікарні, проте назву закладу не вказали. НАБУ оголосило Кузьміних у розшук. Згодом нардепа затримали та повідомили йому про підозру. Вищий антикорупційний суд задовольнив примусовий привід на засідання нардепа від “Слуги народу” Сергія Кузьміних.

ДТП за участю нардепа Трухіна

Нещодавно у ЗМІ з’явилося розслідування про ДТП за участю нардепа від “Слуги народу” Олександра Трухіна, а також відео нібито з місця аварії. На ньому видно, як чоловік, схожий на нардепа Трухіна, звертається до поліцейського зі словами: “Давай я тихенько в ліс піду”, а потім обіцяє “поговорити” з головою МВС Денисом Монастирським. Поліцейський, якому належала камера, підтвердив, що депутат пропонував хабар, щоб покинути місце події. За словами правоохоронця, нардеп мав ознаки сп’яніння. Хто саме був за кермом, на відео не видно.

У МВС вже заявили, що встановлення всіх фактів і обставин ДТП за участю народного депутата України Олександра Трухіна і ухвалення відповідних процесуальних рішень належать до повноважень Державного бюро розслідувань, а всі спроби представляти суть справи так, нібито нардеп про щось намагався “домовитися” з міністром внутрішніх справ України, не відповідають дійсності. Сам міністр також заявив, що йому ніхто не телефонував, а якби зателефонував, то отримав би нетолерантну відповідь.

У ДБР заявили, що матеріалів, опублікованих журналістами, на момент виходу розслідування в розпорядженні слідства не було. Що викликало запитання у експертів, які цікавляться, чому ДБР не запитало у поліції записи з камери. Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова тим часом зареєструвала кримінальне провадження після появи нових матеріалів у справі про літню ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна. Досудове розслідування доручено здійснювати детективам НАБУ.

На тлі скандалу з відео з місця ДТП народні обранці зареєстрували проект постанови про звернення до Президента про визнання незадовільною роботи Олександра Сухачова на посаді голови Державного бюро розслідувань та звільнення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$85,018.50
Золото
$3,164.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.40
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.16
Ethereum
$1,879.35