"Слуги народу" кваплять запуск річкового транспорту – Корнієнко
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Фракція "Слуга народу" у ВР налаштована якомога швидше ухвалити пріоритетний для Президента законопроект про запуск річкового транспорту. Про це у коментарі УНН розповів народний депутат, керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
"Там дуже багато правок. Президент і ми хочемо якнайшвидше - будемо пошвидше. Законопроект ще не пройшов комітет до другого читання, але у нас є політичне бажання максимально пришвидшити розгляд", — зазначив Корнієнко.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський виступає за ухвалення закону про внутрішній водний транспорт, що дасть змогу розвинути дешевий вид вантажних перевезень і збереже українські автодороги.
Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що ухвалення цього законопроєкту дозволить за кілька років збільшити вантажопотік по річці Дніпро до 35 млн тонн щорічно, розвантаживши при цьому дороги. Також, за його словами, він забезпечить фінансування безпечної річкової інфраструктури і буде стимулювати розвиток суднобудування.