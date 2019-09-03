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“Слуги народу” хочуть створити в Україні єдиний реєстр зброї

“Слуги народу” хочуть створити в Україні єдиний реєстр зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Зареєстрований у Верховній Раді проект закону “про зброю” визначає основні засади обігу, використання, зберігання, придбання, ввезення, маркування зброї різноманітних типів, а також порядок отримання відповідних дозволів на зброю, порядок ввезення цієї зброї та порядок створення єдиного реєстру зброї, у якому будуть відомості про зброю, яка продається через відповідні авторизовані центри, а також ту, що буде ввезена чи виготовлена в Україні. Про це в коментарі кореспонденту УНН розповів народний депутат від партії “Слуга народу” Ігор Фріс.

“Законопроект великий, визначає основні засади обігу, використання, зберігання, придбання, ввезення, маркування зброї різноманітних типів. Визначено різноманітні типи зброї, визначено різноманітні типи боєприпасів, визначено порядок отримання відповідних дозволів на зброю, визначений порядок ввезення цієї зброї, визначений порядок створення єдиного реєстру зброї — у ньому будуть відомості не тільки про зброю і відстрілку з тої зброї, яка продається через відповідні авторизовані центри, а й та, яка буде ввезена в Україну, яка буде виготовлена”, — сказав співрозмовник.

Він додав також, що був визначений і сформований порядок отримання спеціальний дозволів на придбання зброї.

“Усунена трохи бюрократична процедура спілкування осіб, які планують придбати зброю, з органами, які видають на це дозвіл, але набагато жорсткіший порядок для коротко стволу, для пістолетів, визначений порядок правил поводження, здача відповідного екзамену і найголовніше — визначено порядок легалізації незаконної зброї, яка на сьогодні існує у державі”, — сказав нардеп.

З його слів, за даними спеціалістів і експертів, приблизно від 600 до 800 тис. одиниць зброї, яка була завезена з зони бойових дій або перейшла якимось чином до нас сюди.

“Той механізм, який дозволяє, в тому числі, цю зброю законним шляхом легалізувати, ставити на облік, і ті особи, у яких вона зараз перебуває незаконно, стануть законними власниками цієї зброї”, — додав Фріс.

Говорячи про мету даного законопроекту, він заявив, що документ спрямований на те, щоб “у країні не було сірого ринку, сірого обігу зброї, яка є в темноті, яку ніхто не бачить”.

Як повідомляв УНН, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що “закрив наглухо” кордон з Україною через потік зброї. 

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