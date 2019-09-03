“Слуги народу” хочуть створити в Україні єдиний реєстр зброї

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Зареєстрований у Верховній Раді проект закону “про зброю” визначає основні засади обігу, використання, зберігання, придбання, ввезення, маркування зброї різноманітних типів, а також порядок отримання відповідних дозволів на зброю, порядок ввезення цієї зброї та порядок створення єдиного реєстру зброї, у якому будуть відомості про зброю, яка продається через відповідні авторизовані центри, а також ту, що буде ввезена чи виготовлена в Україні. Про це в коментарі кореспонденту УНН розповів народний депутат від партії “Слуга народу” Ігор Фріс.