"Слуги народу" ініціювали відставку Разумкова: як буде проходити процедура

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"Потрібно зібрати не менше 150 підписів. Потім це виноситься на розгляд Верховної Ради до сесійної зали, через Погоджувальну раду. Потім має відбутися звіт голови ВР Дмитра Разумкова, обговорення і голосування. Для відставки потрібно 226 голосів, спілкуючись з багатьма депутатами, наскільки мені відомо, є 230 голосів точно", - розповів Загородній.

Контекст

З'їзд фракції "Слуга народу" пройде з 1 по 3 жовтня в Трускавці за участю Президента України Володимира Зеленського.

За словами Давида Арахамія, Дмитро Разумков не отримав запрошення, тому що не є членом фракції.

Тим часом, останні кілька тижнів ЗМІ активно публікують інформацію про можливу відставку Дмитра Разумкова. Зазначалося, що у Верховній Раді йде активний збір підписів за його відставку. Також ходили чутки про можливу зміну Разумкова на його першого заступника Руслана Стефанчука, який є більш лояльною до Президента фігурою. Сам голова парламенту заявив, що він "не стане триматися за посаду", якщо ініціюють його відставку. До слова, в парламент в 2019 році "слуг народу" вів саме Дмитро Разумков, проте потім покинув посаду голови політсили.

Сьогодні Дмитро Разумков на своєму Facebook написав, що голова фракції "Слуга народу" в ВР Давид Арахамія запросив у нього підписні листи за відставку Разумкова з посади голови Верховної Ради. І пообіцяв їх сьогодні надати, побажавши "слугам" "плідної роботи" в Трускавці.

За повідомленнями, на нараді "Слуг народу" можуть бути зібрані необхідні 150 голосів для початку відставки Разумкова.