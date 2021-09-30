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"Слуги народа" инициировали отставку Разумкова: как будет проходить процедура

"Слуги народа" инициировали отставку Разумкова: как будет проходить процедура

Киев  •  УНН

 • 34012 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия запросил подписные листы для снятия Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Об этом сообщил сам спикер. Юрий Загородний, член регламентного комитета ВР, рассказал УНН, как будет проходить процедура снятия Разумкова с должности.

Цитата:

“Нужно собрать не менее 150 подписей. Затем это выносится на рассмотрение Верховной Рады в сессионный зал, через Согласительный совет. Затем должен состояться отчет председателя ВР Дмитрия Разумкова, обсуждение и голосование. Для отставки нужно 226 голосов, общаясь со многими депутатами, насколько мне известно, есть 230 голосов точно”, - рассказал Загородний.

Контекст

Съезд фракции "Слуга народа" пройдет с 1 по 3 октября в Трускавце с участием Президента Украины Владимира Зеленского. 

По словам Давида Арахамия, Дмитрий Разумков не получил приглашение, так как не является членом фракции. 

Тем временем, последние несколько недель СМИ активно публикуют информацию о возможной отставке Дмитрия Разумкова. Отмечалось, что в Верховной Раде идет активный сбор подписей за его отставку. Также ходили слухи о возможной смене Разумкова на его первого заместителя Руслана Стефанчука, который является более лояльной к Президенту фигурой. Сам председатель парламента заявил, что он "не станет держаться за должность", если инициируют его отставку. К слову, в парламент в 2019 году "слуг народа" вел именно Дмитрий Разумков, однако затем покинул пост главы политсилы.

Сегодня Дмитрий Разумков на своем Facebook написал, что председатель фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия запросил у него подписные листы за отставку Разумкова с должности председателя Верховной Рады. И пообещал их сегодня предоставить, пожелав "слугам" "плодотворной работы" в Трускавце.

По сообщениям, на совещании "Слуг народа" могут быть собраны необходимые 150 голосов для начала отставки Разумкова.

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