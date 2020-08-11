"Слуга народу" підриває свій рейтинг напередодні виборів - політолог

"Через зашквари, у які потрапляють народні депутати від партії "Слуга народу", рейтинг політсили падає, і досить відчутно. Чвари нардепів мають, хоча й не відчутний, вплив на рейтинги Зеленського. Від різкого падіння рейтингу Президента спасає те, що він стоїть вище, ніж депутатські розбірки і лобістські схватки. Сама ж партія "Слуга народу" постійними чварами вбиває свої позиції шаленими темпами", - каже він.

Атаки “слуг народу” на власних міністрів теж не додають балів народним обранцям, додає Карасьов.

"Оці збори підписів - це просто намагання підірвати або послабити репутацію міністра, підвісити його на гачок, щоб він почував себе не дуже комфортно і не самостійно”, - зазначає політолог.

Нагадаємо, “слуги народу” вже намагалися звільнити міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, міністра інфраструктури Владислава Криклія, в.о. міністра енергетики Ольгу Буславець та міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Та навіть сам керівник фракції “Слуга народу” Давид Арахамія каже, що це нікчемний процес – неможливо звільнити одного міністра: або весь Кабмін, або нікого.