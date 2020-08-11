"Слуга народа" подрывает свой рейтинг накануне выборов - политолог

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 83113 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101918 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126729 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107368 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127362 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101264 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102091 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104047 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101955 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101507 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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"Слуга народа" подрывает свой рейтинг накануне выборов - политолог

"Слуга народа" подрывает свой рейтинг накануне выборов - политолог

Киев  •  УНН

 • 26434 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Внутрипартийные распри между "слугами народа" подрывают рейтинг партии и снижают позиции Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в комментарии УНН заявил директор Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев.

"Из-за зашкваров, в которые попадают народные депутаты от партии "Слуга народа", рейтинг политсилы падает, и довольно ощутимо. Распри нардепов имеют, хотя и не ощутимое, влияние на рейтинги Зеленского. От резкого падения рейтинга Президента спасает то, что он стоит выше, чем депутатские разборки и лоббистские схватки. Сама же партия "Слуга народа" постоянными распрями убивает свои позиции бешеными темпами", - говорит он.

Атаки "слуг народа" на собственных министров тоже не добавляют баллов народным избранникам, добавляет Карасев.

"Эти сборы подписей - это просто попытка подорвать или ослабить репутацию министра, подвесить его на крючок, чтобы он чувствовал себя не очень комфортно и не самостоятельно", - отмечает политолог.

Напомним, "слуги народа" уже пытались уволить министра внутренних дел Арсена Авакова, министра инфраструктуры Владислава Криклия, и.о. министра энергетики Ольгу Буславец и министра здравоохранения Максима Степанова. И даже сам руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорит, что это никчемный процесс - невозможно уволить одного министра: или весь Кабмин, или никого.

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