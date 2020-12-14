"Слуга народу" Камельчук заявив, що COVID-19 - це "вигадана хвороба"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук заявив, що коронавірусна хвороба COVID-19 – це "вигадана хвороба" й вакцини від неї "не викликають довіри". Про це нардеп заявив в ефірі телеканалу "НАШ", передає кореспондент УНН.
"Висновки по вакцинах, яким можна довіряти, визначаються не одним днем, не одним місяцем й не міжнародними організаціями, а часом і наслідками, чи якимись побічними ефектами, є вони чи ні", - сказав Камельчук.
Він заявив, що вважає ненормальним, що звідусіль говорять "про ефективність вакцини 70%".
У зв'язку з цим у нардепа виникло запитання: "Якщо у вакцини стоїть така ефективність, то що саме вона лікує?".
"Я зараз абсолютно серйозно заявляю, що не довіряю жодній вакцині у світі, особливо - проти вигаданої хвороби COVID-19", - заявив Камельчук.
Нагадаємо, лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров попросив "атеїстів коронавірусної хвороби COVID-19", не звертатися до лікарів, а "просто помирати вдома".
Як повідомлялося, раніше народний депутат України від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук підтримав рішення польського Конституційного суду про заборону абортів.