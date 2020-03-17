"Слуг народу" просять не покидати межі Києва через можливі позачергові засідання

КИЇВ. 17 березня. УНН. Членів фракції "Слуга народу" просять не покидати межі Києва, щоб у разі необхідності вони могли зібратися на позачергове засідання для прийняття рішень, пов'язаних з коронавірусом в Україні. Про це заявив на брифінгу голова партії "Слуга народу", перший заступник фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.