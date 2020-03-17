"Слуг народу" просять не покидати межі Києва через можливі позачергові засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Членів фракції "Слуга народу" просять не покидати межі Києва, щоб у разі необхідності вони могли зібратися на позачергове засідання для прийняття рішень, пов'язаних з коронавірусом в Україні. Про це заявив на брифінгу голова партії "Слуга народу", перший заступник фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.
"Зараз відбувається засідання фракції "Слуга народу", на якому ми з депутатами обговорюємо, як саме ми будемо працювати. Швидше за все буде режим повного чергування в місті. Тобто, ми просимо депутатів нашої фракції залишатися в Києві, нікуди не їздити по Україні, щоб бути готовими в будь-який момент зібратися на позачергове засідання для прийняття додаткових законів щодо боротьби з епідемією", - сказав Корнієнко.
За його словами, такі закони зараз продовжуть розроблювати у комітетах ВР.
Нагадаємо, Верховна Рада України продовжить свою роботу в умовах епідемії коронавірусу та не буде йти на карантин.