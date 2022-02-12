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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 56563 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Сльозогінний газ та штрафи: в Парижі поліція розганяє мітингувальників

Сльозогінний газ та штрафи: в Парижі поліція розганяє мітингувальників

Київ • УНН

 • 21873 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. В столиці Франції полісмени застосовували сльозогінний газ та штрафували людей під час пікету проти обмежень COVID. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.

Деталі

В Парижі відбулися мітинги проти коронавірусних обмежень. Влада країни направила понад 7 тисяч правоохоронців, щоб зупинити демонстрантів. Під час акцій протесту місцеві поліцейські застосовували сльозогінний газ та штрафували понад 300 людей. 

Крім того, у понеділок масштабні протести "Конвою свободи" очікують у Брюсселі, де мерія міста їх також заборонила як несанкціоновані. 

До протестного руху приєдналися Австралія, Нова Зеландія та Нідерланди.

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Ситуація повністю вийшла з-під контролю: протестувальники паралізували столицю Канади

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