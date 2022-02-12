Сльозогінний газ та штрафи: в Парижі поліція розганяє мітингувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. В столиці Франції полісмени застосовували сльозогінний газ та штрафували людей під час пікету проти обмежень COVID. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
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В Парижі відбулися мітинги проти коронавірусних обмежень. Влада країни направила понад 7 тисяч правоохоронців, щоб зупинити демонстрантів. Під час акцій протесту місцеві поліцейські застосовували сльозогінний газ та штрафували понад 300 людей.
Крім того, у понеділок масштабні протести "Конвою свободи" очікують у Брюсселі, де мерія міста їх також заборонила як несанкціоновані.
До протестного руху приєдналися Австралія, Нова Зеландія та Нідерланди.
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