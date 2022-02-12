Слезоточивый газ и штрафы: в Париже полиция разгоняет митингующих
Киев • УНН
Киев. 12 Февраля. УНН. В столице Франции полицейские применяли слезоточивый газ и штрафовали людей во время пикета против ограничений COVID. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
В Париже прошли митинги против коронавірусних ограничений. Власти страны направили более 7 тысяч правоохранителей, чтобы остановить демонстрантов. Во время акций протеста местные полицейские применяли слезоточивый газ и штрафовали более 300 человек.
Кроме того, в понедельник масштабные протесты "Конвоя свободы" ожидают в Брюсселе, где мэрия города их также запретила как несанкционированные.
К протестному движению присоединились Австралия, Новая Зеландия и Нидерланды.
Напомним
Ситуация полностью вышла из-под контроля:протестующие парализовали столицу Канады