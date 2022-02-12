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15 марта, 19:03 • 101524 просмотра

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15 марта, 13:44 • 131671 просмотра

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Слезоточивый газ и штрафы: в Париже полиция разгоняет митингующих

Слезоточивый газ и штрафы: в Париже полиция разгоняет митингующих

Киев • УНН

 • 21870 просмотра

Киев. 12 Февраля. УНН. В столице Франции полицейские применяли слезоточивый газ и штрафовали людей во время пикета против ограничений COVID. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

В Париже прошли митинги против коронавірусних ограничений. Власти страны направили более 7 тысяч правоохранителей, чтобы остановить демонстрантов. Во время акций протеста местные полицейские применяли слезоточивый газ и штрафовали более 300 человек.

Кроме того, в понедельник масштабные протесты "Конвоя свободы" ожидают в Брюсселе, где мэрия города их также запретила как несанкционированные.

К протестному движению присоединились Австралия, Новая Зеландия и Нидерланды.

Напомним

Ситуация полностью вышла из-под контроля:протестующие парализовали столицу Канады

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