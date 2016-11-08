Словенія підтримуватиме санкції щодо Росії до повного виконання нею Мінських домовленостей - Б.Пахор
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Словенія підтримуватиме санкції щодо Росії до повного виконання нею Мінських домовленостей. Про це за підсумками зустрічі з Президентм України Петром Порошенком повідомив прездинет Словенії Борут Пахор, передає УНН з посиланням на Twitter речника Глави держави Святослава Цеголко.
"Словенія підтримує територіальну цілісність України і не визнає окупацію Криму", - заявив Б.Пахор.
Також він наголосив, що Словенія засуджує акт агресії Росії на українському Донбасі.
"Словенія підтримуватиме санкції щодо Росії до повного виконання нею Мінських домовленостей", - наголосив Б.Пахор.
Як повідомялв УНН, П.Порошенко і президент Словенії вказали на важливість єдності ЄС щодо України.