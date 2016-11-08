Словения будет поддерживать санкции в отношении России до полного выполнения ею Минских договоренностей - Б.Пахор

"Словения поддерживает территориальную целостность Украины и не признает оккупацию Крыма", - заявил Б.Пахор.

Также он подчеркнул, что Словения осуждает акт агрессии России на украинском Донбассе.

"Словения поддерживать санкции в отношении России до полного выполнения ею Минских договоренностей", - подчеркнул Б.Пахор.

Как сообщал УНН, П.Порошенко и президент Словении отметили важность единства ЕС в отношении Украины.