Словения будет поддерживать санкции в отношении России до полного выполнения ею Минских договоренностей - Б.Пахор
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Словения будет поддерживать санкции в отношении России до полного выполнения ею Минских договоренностей. Об этом по итогам встречи с Президентм Украины Петром Порошенко сообщил прездинет Борут Пахор, передает УНН со ссылкой на Twitter спикера Главы государства Святослава Цеголко.
"Словения поддерживает территориальную целостность Украины и не признает оккупацию Крыма", - заявил Б.Пахор.
Также он подчеркнул, что Словения осуждает акт агрессии России на украинском Донбассе.
"Словения поддерживать санкции в отношении России до полного выполнения ею Минских договоренностей", - подчеркнул Б.Пахор.
Как сообщал УНН, П.Порошенко и президент Словении отметили важность единства ЕС в отношении Украины.