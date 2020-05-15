Словенія першою в Європі заявила про завершення у країні пандемії COVID-19

Так, повідомляється, що певні обмеження в країні все ж залишатимуться в силі - включаючи заборону на перебування разом групою більше п'яти осіб і 14-денний карантин для деяких іноземців.

У той же час, з 18 травня будуть повністю відкриті магазини і більшість послуг. Дитячі садки та школи будуть відкриті частково. Уряд також хоче найближчим часом дозволити проведення зборів до 50 осіб.

"У Словенії сьогодні найкраща епідеміологічна картина в Європі, що дозволяє нам оголосити про закінчення пандемії", - заявив прем'єр-міністр Словенії Янез Янса у четвер.

Відзначається, що за останні 14 днів у Словенії було виявлено всього 31 новий випадок захворювання. З початку пандемії країна підтвердила всього 1465 випадків COVID-19 і 103 смерті.

Згідно з Balkan Insight, Словенія стала першою європейською країною, яка оголосила про припинення пандемії коронавірусу на своїй території.

При цьому уряд попередив, що в даний час деякі обмежувальні заходи повинні залишитися в силі.

Як повідомлялося раніше в УНН, ЄС надасть Західним Балканам масштабну підтримку у боротьбі з наслідками пандемії COVID-19.