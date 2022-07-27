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Словенія передасть обладнання для розмінування та допоможе відновити Харків – Кулеба

Словенія передасть обладнання для розмінування та допоможе відновити Харків – Кулеба

Київ • УНН

 • 106805 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Словенія передасть Україні обладнання для розмінування та допоможе відновити Харків. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час пресконференції з главою МЗС Словенії Таньою Файон, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Перед нами стоїть ще один важливий виклик – це розмінування звільнених територій. Сьогодні ми мали предметну розмову про те, як Словенія спрямує обладнання через механізм цивільного захисту Європейського Союзу, потрібне для цивільного розмінування в Україні", – сказав Кулеба.

Деталі

Міністр повідомив, що Словенія також продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу.

"Не менш важливо, що Словенія візьме активну участь у відбудові України. Вже є перші проекти по лінії міст побратимів в Харкові, йдеться про відновлення громадського транспорту, відбудови Харківського інституту протезування", – розповів Кулеба.

Окрім того, за його словами, держоргани у сфері кібербезпеки та захисту інформації обох держав підписали меморандум про взаєморозуміння. Він зазначив, що це дасть змогу обом країнам краще захищатися від атак російських хакерів.

Доповнення

Сьогодні до Києва прибула міністр закордонних справ Словенії Таня Файон.

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