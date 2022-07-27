Словенія передасть обладнання для розмінування та допоможе відновити Харків – Кулеба

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"Перед нами стоїть ще один важливий виклик – це розмінування звільнених територій. Сьогодні ми мали предметну розмову про те, як Словенія спрямує обладнання через механізм цивільного захисту Європейського Союзу, потрібне для цивільного розмінування в Україні", – сказав Кулеба.

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Міністр повідомив, що Словенія також продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу.

"Не менш важливо, що Словенія візьме активну участь у відбудові України. Вже є перші проекти по лінії міст побратимів в Харкові, йдеться про відновлення громадського транспорту, відбудови Харківського інституту протезування", – розповів Кулеба.

Окрім того, за його словами, держоргани у сфері кібербезпеки та захисту інформації обох держав підписали меморандум про взаєморозуміння. Він зазначив, що це дасть змогу обом країнам краще захищатися від атак російських хакерів.

Доповнення

Сьогодні до Києва прибула міністр закордонних справ Словенії Таня Файон.