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Словацький фахівець покинув пост головного наставника ХК "Донбас"

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Хокейний клуб "Донбас" оголосив про припинення співпраці із словацьким фахівцем Юліусом Шуплером. Про це інформує прес-служба клубу, передає УНН.

Головний тренер ХК "Донбас" Шуплер подав у відставку. Словацька 67-річний фахівець не зможе продовжити роботу в донецькому клубі за станом здоров'я.

Новим головним тренером призначено спортивного директора клубу Сергія Вітера.

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Примітно, що Шуплер повернувся в "Донбас" у липні 2018 року. Незважаючи на короткий час роботи, Юліус зробив великий внесок в розвиток донецького клубу. Саме під керівництвом словака команда взяла участь в передсезонних турнірах Кубок Салея і "Donbass Open Cup", провела 11 матчів в рамках Української хокейної ліги, а також зіграла у другому раунді Континентального кубка-2019. У групі С донеччани змогли здобути дві перемоги, поступившись лише майбутньому фіналісту раунду латвійському "Курбадсу".

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