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ХК "Донбас" здобув другу перемогу на Континентальному кубку

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У Ризі матчем “Донбасу” з чемпіоном Ісландії “Вікінгаром” стартував другий ігровий день Континентального кубка, повідомляє УНН із посиланням на прес-службу клубу.

Тренерський штаб чемпіонів України вирішив провести ротацію на воротарської позиції, замінивши Богдана Дяченко на Сергія Костенко. Однак, російський голкіпер не зміг впевнено увійти в гру, і за стартові 24 з половиною хвилини пропустив двічі після семи кидків. Так, ісландці змогли вперше на турнірі виявитися в ролі лідера по ходу матчу.

Відновити статус-кво до закінчення другого періоду допоміг Севастян Карпенко, який не поскупився і видав зручний пас Андрію Денискіна на порожні ворота. Таким чином, два стартових періоди завершилися внічию 1:1.

Дотиснути суперника команді Юліуса Шуплера вдалося в заключній 20-хвилинці, закинувши чотири шайби. При цьому “вікінги” відповіли лише раз, але з приводу реалізації моментів красномовно говорила післяматчева статистика кидків — 60:12.

За український колектив шайби Смирнов, Денискін, Коренчук, Карпенко, Кірющенков та Гончаров.

“Емоційною ця перемога стала не тільки для вболівальників, а й для тих, хто перебував на командній лавці. Таке трапляється. Ми кинули по воротах суперника більше 60 разів, створили у кожному періоді мінімум 5-6 гольових моментів. Реалізувати більше моментів вдалося тільки у кінцівці матчу, коли суперник рахунок зрівняв. Розслабленості і недооцінки у нас не було. Хлопці дуже старалися, ви ж бачите, що в кожному з періодів у нас було приблизно по 20 кидків. Може бути, через вік нашим хокеїстам ще не вистачає холоднокровності і майстерності, щоб вирішувати гольові моменти”, — заявив наставник донеччан Шуплер.

Додамо, що свій наступний матч “Донбас” проведе 21 жовтня проти ризького “Курбадса”, який у другий ігровий день обіграв іспанський “Чурі Урдін” — 8:1.

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