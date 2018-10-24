Словацкий специалист покинул пост главного наставника ХК "Донбасс"

Главный тренер ХК "Донбасс" Шуплер подал в отставку. Словацкий 67-летний специалист не сможет продолжить работу в донецком клубе по состоянию здоровья.

Новым главным тренером назначили спортивного директора клуба Сергея Витера.

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Примечательно, что Шуплер вернулся в "Донбасс" в июле 2018 года. Несмотря на короткое время работы, Юлиус внес большой вклад в развитие донецкого клуба. Именно под руководством словака команда приняла участие в предсезонных турнирах Кубок Салея и "Donbass Open Cup", провела 11 матчей в рамках Украинской хоккейной лиге, а также сыграла во втором раунде Континентального кубка-2019. В группе С дончане смогли одержать две победы, уступив лишь будущему финалисту раунда латвийскому "Курбадсу".