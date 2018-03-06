Словацька бригада суддів отримала призначення на матч "Лаціо" – "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. На перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА між римським "Лаціо" та київським "Динамо" призначено бригаду арбітрів зі Словаччини. Про це йдеться на сайті "біло-синіх", передає УНН.
Арбітром у полі призначений 33-річний Іван Кружляк. Рефері працює на матчах вищої ліги Словаччини з 2010 року, на міжнародній арені дебютував у сезоні 2012/2013. Зараз є арбітром ФІФА другої категорії. У нинішньому сезоні працював на двох матчах Ліги чемпіонів та трьох Ліги Європи.
Асистентами арбітра стануть Томаш Сомолані та Браніслав Ганцко. Додаткові асистенти арбітра – Петер Краловіц, Філіп Глова. Четвертий арбітр – Томаш Мокош. Делегатом від УЄФА виступить поляк Томаш Мікульські, а спостерігачем арбітражу УЄФА нідерландець Таммо Бейсхайзен.
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Варто відзначити, що шляхи Кружляка з "Динамо" не перетиналися, а от на матчах за участю українських команд працював неодноразово. Під його безпосередніми наглядом здобували перемоги в Лізі Європи "Дніпро" (3:2 над шведським "АІКом" у сезоні 2012/2013) та "Шахтар" (2:0 над турецьким "Башакшехіром" у сезоні 2016/2017), а також збірна України (2:0 над Ізраїлем у товариському матчі в 2013 році).
Додамо також, матч "Лаціо" – "Динамо" відбудеться 8 березня в Римі на "Стадіо Олімпіко", початок – о 22:05 за київським часом.