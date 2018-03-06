Словацкая бригада судей получила назначение на матч "Лацио" - "Динамо"

Арбитром в поле назначен 33-летний Иван Кружляк. Рефери работает на матчах высшей лиги Словакии с 2010 года, на международной арене дебютировал в сезоне 2012/2013. Сейчас является арбитром ФИФА второй категории. В нынешнем сезоне работал на двух матчах Лиги чемпионов и трех Лиги Европы.

Ассистентами арбитра станут Томаш Сомолани и Бранислав Ганцко. Дополнительные ассистенты арбитра - Петер Краловице, Филипп Глова. Четвертый арбитр - Томаш Мокошь. Делегатом от УЕФА выступит поляк Томаш Микульски, а наблюдателем арбитража УЕФА голландец Таммо Бейсхайзен.

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Стоит отметить, что пути Кружляка с "Динамо" не пересекались, а вот на матчах с участием украинских команд он работал неоднократно. Под его непосредственным наблюдением одерживали победы в Лиге Европы "Днепр" (3:2 над шведским "АИКом" в сезоне 2012/2013) и "Шахтер" (2:0 над турецким "Башакшехиром" в сезоне 2016/2017), а также сборная Украина (2:0 над Израилем в товарищеском матче в 2013 году).

Добавим также, матч "Лацио" - "Динамо" состоится 8 марта в Риме на "Стадио Олимпико", начало - в 22:05 по киевскому времени.