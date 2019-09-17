Словаччина є найбільш безпроблемним сусідом України – Лайчак
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У відносинах України і Словаччини практично немає проблем, обсяг взаємної торгівлі й кількість туристів зростають. Таку думку висловив очільник ОБСЄ Мирослав Лайчак в інтерв’ю ВВС Україна, передає УНН.
“Я вважаю, що Словаччина є найбільш безпроблемним сусідом України. В нас немає проблем, десь 90% імпорту газу Україна отримує через Словаччину. Ми раді, що в нас збільшився об’єм торгівлі та кількість туристів”, — зазначив Лайчак.
На його думку, урядам обох країн треба більше працювати саме над покращенням взаємної торгівлі й збільшенню туристичних потоків, а також над спрощенням процедури перетину кордону для громадян обох країн. Цьому, за його словами, сприятиме учорашній візит президента Словаччини Зузани Чапутової до України.
“Візит президентки Зузани Чапутової входить у серію її початкових дій, візитів до всіх сусідніх країн. Цей візит має показати наш інтерес у продовженні та покращенні співробітництва, разом з тим це візит підтримки нового президента та уряду України. Я очікую що внаслідок (цього візиту — ред.) на рівні урядів ми будемо розробляти нові документи”, — додав він.
Нагадаємо, Україна зацікавлена в поглибленій співпраці зі Словацькою Республікою щодо спільного контролю на державному кордоні.