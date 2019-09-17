Словакия является наиболее беспроблемным соседом Украины - Лайчак
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В отношениях Украины и Словакии практически нет проблем, объем взаимной торговли и количество туристов растут. Такое мнение высказал глава ОБСЕ Мирослав Лайчак в интервью ВВС Украина, передает УНН.
“Я считаю, что Словакия является наиболее беспроблемным соседом Украины. У нас нет проблем, где-то 90% импорта газа Украина получает через Словакию. Мы рады, что у нас увеличился объем торговли и количество туристов”, — отметил Лайчак.
По его мнению, правительствам обеих стран нужно больше работать именно над улучшением взаимной торговли и увеличению туристических потоков, а также над упрощением процедуры пересечения границы для граждан обеих стран. Этому, по его словам, будет способствовать вчерашний визит президента Словакии Зузаны Чапутовой в Украину.
“Визит президенткой Зузаны Чапутовой входит в серию ее начальных действий, визитов ко всем соседним странам. Этот визит должен показать наш интерес в продолжении и улучшении сотрудничества, вместе с тем это визит поддержки нового президента и правительства Украины. Я ожидаю что в результате (этого визита — ред.) на уровне правительств мы будем разрабатывать новые документы”, — добавил он.
Напомним, Украина заинтересована в углубленном сотрудничестве со Словацкой Республикой о совместного контроля на государственной границе.