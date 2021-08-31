Словаччина припинить застосування російської вакцини Sputnik V

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У Словаччині почали застосовувати Sputnik V 7 червня. Робити щеплення цією вакциною захотіло понад 15 тис. жителів республіки, зокрема віцепрем'єр і міністр фінансів Ігор Матович.

Купівля незареєстрованої в Євросоюзі вакцини спричинила урядову кризу в країніі призвела до відставки Матовича з поста прем'єра.

Словаччина отримала від Росії 200 тис. доз вакцини, але використала лише 40 тис.

Нагадаємо

Міністерство охорони здоров’я Словаччини, після одержання 1 березня першої партії російської вакцини проти коронавірусу Sputnik V, заявило про відмову закуповувати нові партії. Згодом МОЗ республіки надало дозвіл на застосування російського препарату.

Додамо

Навесні цього року єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Євросоюз не потребує російської вакцини проти коронавірусу Sputnik V.

Вакцину Sputnik Light, розроблену на основі вакцини Sputnik V, не погодили для використання Європейське агентство з лікарняних виробів (ЕМА) та Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).