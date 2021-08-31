Словакия прекратит применение российской вакцины Sputnik V
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Сегодня Словакия прекращает использование российской вакцины против коронавируса Sputnik V. Об этом сообщает УНН по данным агентства ТАСС.
Детали
В Словакии начали применять Sputnik V 7 июня. Делать прививки этой вакциной захотело более 15 тыс. жителей республики, в частности вицепремьер и министр финансов Игорь Матович.
Покупка незарегистрированной в Евросоюзе вакцины вызвала правительственный кризис в стране и привела к отставке Матовича с поста премьера.
Словакия получила от России 200 тыс. доз вакцины, но использовала только 40 тыс.
Напомним
Министерство здравоохранения Словакии, после получения 1 марта первой партии российской вакцины против коронавируса Sputnik V, заявило об отказе закупать новые партии. Позже МЗ республики предоставило разрешение на применение российского препарата.
Добавим
Весной этого года еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз не нуждается в российской вакцине против коронавируса Sputnik V.
Вакцину Sputnik Light, разработанную на основе вакцины Sputnik V, не согласовали для использования Европейское агентство по лекарственным средствам (ЭМА) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).