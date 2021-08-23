Словаччина подякувала Україні за евакуацію громадян з Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер під час виступу на саміті “Кримської платформи” у Києві подякував Україні за евакуацію громадян з Афганістану, передає кореспондент УНН.
Цитата:
"Ви допомагаєте активно евакуювати людей з Афганістану, зокрема і словацьких громадян, колег, артистів. І це відбувається попри дуже небезпечну ситуацію в Кабулі. Ми абсолютно з вами. Дякую вам”, - сказав він.
Доповнення
Хегер під час саміту “Кримської платформи” також пообіцяв допомагати Україні відновляти свою територіальну цілісність.
З його слів, Словаччина надає практичну допомогу Україні у реформаційних і трансформаційних заходах та похвалив прогрес держави в цьому напрямку.
“Попри складні безпекові виклики, з якими ви стикаєтесь, Україна рухається в напрямку приєднання до НАТО”, - відзначив він.
Додамо
Президент Володимир Зеленський 16 серпня заявив, що з Афганістану першим українським літаком всього вивезли майже 80 осіб. За даними МЗС, йдеться про 79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану, серед них були і зовсім малі діти. Відомо, що українців на борту було 8.
Другий український авіаційний борт вранці 22 серпня прибув до аеропорту “Бориспіль”. На борту перебувало 83 громадянина, 31 з яких — українці.
Раніше УНН інформував, що Міністерство закордонних справ разом із причетними відомствами працює над створенням умов для безпечної евакуації з Афганістану понад 150 українських громадян.