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Словаччина подякувала Україні за евакуацію громадян з Афганістану

Словаччина подякувала Україні за евакуацію громадян з Афганістану

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер під час виступу на саміті “Кримської платформи” у Києві подякував Україні за евакуацію громадян з Афганістану, передає кореспондент УНН.

Цитата:

"Ви допомагаєте активно евакуювати людей з Афганістану, зокрема і словацьких громадян, колег, артистів. І це відбувається попри дуже небезпечну ситуацію в Кабулі. Ми абсолютно з вами. Дякую вам”, - сказав він.

Доповнення

Хегер під час саміту “Кримської платформи” також пообіцяв допомагати Україні відновляти свою територіальну цілісність.

З його слів, Словаччина надає практичну допомогу Україні у реформаційних і трансформаційних заходах та похвалив прогрес держави в цьому напрямку.

“Попри складні безпекові виклики, з якими ви стикаєтесь, Україна рухається в напрямку приєднання до НАТО”, - відзначив він.

Додамо

Президент Володимир Зеленський 16 серпня заявив, що з Афганістану першим українським літаком всього вивезли майже 80 осіб. За даними МЗС, йдеться про 79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану, серед них були і зовсім малі діти. Відомо, що українців на борту було 8.

Другий український авіаційний борт вранці 22 серпня прибув до аеропорту “Бориспіль”. На борту перебувало 83 громадянина, 31 з яких — українці.

Раніше УНН інформував, що Міністерство закордонних справ разом із причетними відомствами працює над створенням умов для безпечної евакуації з Афганістану понад 150 українських громадян.

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