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Актуальное
Словакия поблагодарила Украину за эвакуацию граждан из Афганистана

Словакия поблагодарила Украину за эвакуацию граждан из Афганистана

Киев  •  УНН

 • 17662 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер во время выступления на саммите "Крымской платформы" в Киеве поблагодарил Украину за эвакуацию граждан из Афганистана, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Вы помогаете активно эвакуировать людей из Афганистана, в том числе и словацких граждан, коллег, артистов. И это происходит, несмотря на очень опасную ситуацию в Кабуле. Мы абсолютно с вами. Спасибо", - сказал он.

Дополнение

Хегер во время саммита "Крымской платформы" также пообещал помогать Украине возобновлять свою территориальную целостность.

По его словам, Словакия оказывает практическую помощь Украине в реформационных и трансформационных мероприятиях и похвалил прогресс государства в этом направлении.

"Несмотря на сложные вызовы безопасности, с которыми вы сталкиваетесь, Украина движется в направлении присоединения к НАТО", - отметил он.

Добавим

Президент Владимир Зеленский 16 августа заявил, что из Афганистана первым украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек. По данным МИД, речь идет о 79 гражданах Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана, среди них были и совсем маленькие дети. Известно, что украинцев на борту было 8.

Второй украинский авиационный борт утром 22 августа прибыл в аэропорт "Борисполь". На борту находились 83 гражданина, 31 из которых - украинцы.

Ранее УНН информировал, что Министерство иностранных дел вместе с причастными ведомствами работает над созданием условий для безопасной эвакуации из Афганистана более 150 украинских граждан.

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