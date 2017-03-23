Слідство встановлює трьох основних виконавців нападу на голову ВРП - А.Матіос

"Результати слідчих дій по допиту інших учасників - на даний момент відсутні за місцем проживання. Слідство має підстави вважати, що троє з зазначених осіб при першому спілкуванні з прибулими працівниками Нацполіції вказали невірні свої анкетні дані, тому ми зараз встановлюємо ще трьох самих основних учасників цих подій", - сказав А.Матіос.

Нагадаємо, А.Матіос повідомив, що слідством встановлені всі виконавці нападу на голову ВРП, з яких сім студентів. Він додав, що у нападі на Ігоря Бенедисюка брали участь двоє неповнолітніх школярів.

Нагадаємо, 18 березня на голову ВРП вчинили напад молодики в балаклавах.