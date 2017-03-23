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Слідство встановлює трьох основних виконавців нападу на голову ВРП - А.Матіос

Слідство встановлює трьох основних виконавців нападу на голову ВРП - А.Матіос

Київ • УНН

 • 6176 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Слідство встановлює трьох основних виконавців нападу на голову Верховної ради правосуддя Ігоря Бенедисюка. Про це на брифінгу повідомив заступник Генерального прокурора, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, передає кореспондент УНН.

"Результати слідчих дій по допиту інших учасників - на даний момент відсутні за місцем проживання. Слідство має підстави вважати, що троє з зазначених осіб при першому спілкуванні з прибулими працівниками Нацполіції вказали невірні свої анкетні дані, тому ми зараз встановлюємо ще трьох самих основних учасників цих подій", - сказав А.Матіос.

Нагадаємо, А.Матіос повідомив, що слідством встановлені всі виконавці нападу на голову ВРП, з яких сім студентів. Він додав, що у нападі на Ігоря Бенедисюка брали участь двоє неповнолітніх школярів.

Нагадаємо, 18 березня на голову ВРП вчинили напад молодики в балаклавах.

Українські Національні Новини

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