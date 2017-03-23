Следствие устанавливает трех основных исполнителей нападения на главу ВСП - А.Матиос
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Следствие устанавливает трех основных исполнителей нападения на главу Верховной совета правосудия Игоря Бенедисюка. Об этом на брифинге сообщил заместитель Генерального прокурора, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает корреспондент УНН.
"Результаты следственных действий по допросу других участников - на данный момент отсутствуют по месту жительства. Следствие имеет основания считать, что трое из указанных лиц при первом общении с прибывшими работниками Нацполиции указали неверные свои анкетные данные, поэтому мы сейчас устанавливаем еще трех самых основных участников этих событий", - сказал А.Матиос.
Напомним, А.Матиос сообщил, что следствием установлены все исполнители нападения на главу ВСП, из которых семь студентов. Он добавил, что в нападении на Игоря Бенедисюка участвовали двое несовершеннолетних школьников.
Напомним, 18 марта на главу ВСП напали молодые люди в балаклавах.