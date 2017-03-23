Следствие устанавливает трех основных исполнителей нападения на главу ВСП - А.Матиос

"Результаты следственных действий по допросу других участников - на данный момент отсутствуют по месту жительства. Следствие имеет основания считать, что трое из указанных лиц при первом общении с прибывшими работниками Нацполиции указали неверные свои анкетные данные, поэтому мы сейчас устанавливаем еще трех самых основных участников этих событий", - сказал А.Матиос.

Напомним, А.Матиос сообщил, что следствием установлены все исполнители нападения на главу ВСП, из которых семь студентов. Он добавил, что в нападении на Игоря Бенедисюка участвовали двое несовершеннолетних школьников.

Напомним, 18 марта на главу ВСП напали молодые люди в балаклавах.