Слідство у справі А.Ємельянова продовжили до 17 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо судді Вищого господарського суду України Артура Ємельянова продовжили до 17 квітня. Про це йдеться у рішенні Печерського районного суду Києва від 17 березня, передає УНН.
Згідно з ухвалою, до суду звернувся прокурор Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ з проханням продовжити строк процесуальних обов’язків, покладених на А.Ємельянова у рамках запобіжного заходу у вигляді застави.
Прокурор пояснив, що “на даний час досудове розслідування не завершено внаслідок особливої складності кримінального провадження та необхідності проведення значного обсягу слідчих і процесуальних дій, з метою підтвердження чи спростування обставин зазначених у повідомленні про підозру”.
Також у рішенні вказано, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 17 квітня 2017 року.
За результатами розгляду клопотання ГПУ, як зазначається в ухвалі, Печерський райсуд продовжив строк дії обов’язків для А.Ємельянова до 17 квітня 2017 року, тобто у межах досудового слідства.
Нагадаємо, 18 жовтня 2016 року Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що оголошено про підозру суддям Вищого господарського суду України Артуру Ємельянову та Віктору Татькову, яким інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.376, ч.2 ст.376-1 КК України.
27 жовтня судді ВГСУ Артуру Ємельянову обрано запобіжний захід у вигляді застави обсягом 1,5 млн грн.
Разом із запобіжним заходом на А.Ємельянова покладено обов’язки не відлучатися за межі Київського області, повідомляти про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та здати на зберігання документи, що дають право на виїзд з України.
Також зазначимо, що 12 березня Вища рада правосуддя продовжила відсторонення Артура Ємельянова від посади судді Вищого господарського суду до 17 квітня.