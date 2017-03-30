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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 69323 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109067 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 167053 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122586 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120298 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114462 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Следствие по делу А.Емельянова продолжили до 17 апреля

Следствие по делу А.Емельянова продолжили до 17 апреля

Киев  •  УНН

 • 9649 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Досудебное расследование в уголовном производстве в отношении судьи Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова продлили до 17 апреля. Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева от 17 марта, передает УНН.

Согласно постановлению, в суд обратился прокурор Департамента специальных расследований ГПУ с просьбой продлить срок процессуальных обязанностей, возложенных на А.Емельянова в рамках пресечения в виде залога.

Прокурор пояснил, что "в настоящее время досудебное расследование не завершено вследствие особой сложности уголовного производства и необходимости проведения значительного объема следственных и процессуальных действий, с целью подтверждения или опровержения обстоятельств, указанных в сообщении о подозрении".

Также в решении указано, что срок досудебного расследования в уголовном производстве продлен до 17 апреля 2017 года.

По результатам рассмотрения ходатайства ГПУ, как отмечается в постановлении, Печерский райсуд продлил срок действия обязанностей А.Емельянова до 17 апреля 2017 года, то есть в пределах досудебного следствия.

Напомним, 18 октября 2016 Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что объявлено о подозрении судьям Высшего хозяйственного суда Украины Артуру Емельянову и Виктору Татькову, которым инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.376, ч.2 ст.376-1 УК Украина.

27 октября судье ВХСУ Артуру Емельянову избрана мера пресечения в виде залога объемом 1,5 млн грн.

Вместе с мерой пресечения на А.Емельянова положено обязанности не отлучаться за пределы Киевского области, сообщать об изменении места жительства, воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве и сдать на хранение документы, дающие право на выезд из Украины.

Также отметим, что 12 марта Высший совет правосудия продолжил отстранения Артура Емельянова от должности судьи Высшего хозяйственного суда до 17 апреля.

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