Слідство розглядає 5 версій самогубства Волошина, встановлені та допитуються певні особи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Слідство розглядає п’ять версій самогубства посаді в.о. директора Миколаївського аеропорту Владислава Волошина, а також встановлено і допитуються певні особи, які можуть бути причетні до його загибелі. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області, передає УНН.
“Розглядаються п’ять версій вчинення злочину — самогубство у стані душевного хвилювання, самогубство скоєно у зв’язку з професіональною діяльністю на посаді в. о. директора, самогубство через взаємовідносини у родині, самогубство через можливі конфлікти під час проходження служби у ЗСУ, та нещасний випадок при поводженні з вогнепальною зброєю. Розглядаються всі можливі версії, щоб тільки при отриманні доказів на основі проведених експертиз та слідчих дій довести або спростувати кожну з них. Встановлено коло осіб, які вже допитуються та будуть допитані найближчим часом, проводяться слідчі дії”, — йдеться у повідомленні.
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Наразі призначені і проводяться всі необхідні можливі експертизи — судово-медична, комплексна судова експертиза (дактилоскопічна, балістична, хімічна), судово-хімічна, комплексна молекулярно-генетична-взривотехнічна, психологічно-психіатрична посмертна, імунологічна експертиза.
Водночас Нацполіція області повторно звертається до громадян, які можуть володіти будь-якою корисною для слідства інформацією, обов’язково повідомляти її до Слідчого управління ГУНП у Миколаївській області (вул. Спаська, 12), аби допомогти слідству встановити реальну картину та всі обставини трагедії.
Нагадаємо, 18 березня, у Миколаєві у власній квартирі скоїв самогубство шляхом пострілу з бойового пістолету 29-річний в.о. директора одного з комунальних підприємств області В.Волошин — колишній військовий льотчик, учасник АТО. На рахунку Волошина 33 бойових вильоти у 2014 році. Літак Волошина був збитий бойовиками, проте льотчику вдалося катапультуватися і самостійно повернутися з окупованої території.
Росія звинувачувала Волошина в атаці на малайзійський “Боїнг” рейсу МН17, збитий над Донбасом. Хоча ця версія повністю спростована розслідуванням прокуратури Нідерландів і України.