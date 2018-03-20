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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 15882 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 20791 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 66350 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 75671 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102063 просмотра

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Следствие рассматривает 5 версий самоубийства Волошина, установлены и допрашиваются определенные лица

Следствие рассматривает 5 версий самоубийства Волошина, установлены и допрашиваются определенные лица

Киев  •  УНН

 • 10137 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Следствие рассматривает пять версий самоубийства должности и.о. директора Николаевского аэропорта Владислава Волошина, а также установлено и допрашиваются определенные лица, которые могут быть причастны к его гибели. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области, передает УНН.

"Рассматриваются пять версий совершения преступления - самоубийство в состоянии душевного волнения, самоубийство совершенное в связи с профессиональной деятельностью в должности и.о. директора, самоубийство из-за взаимоотношений в семье, самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ, и несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием. Рассматриваются все возможные версии, чтобы только при получении доказательств на основе проведенных экспертиз и следственных действий доказать или опровергнуть каждую из них. Установлен круг лиц, которые уже допрашиваются и будут допрошены в ближайшее время, проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

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Сейчас назначены и проводятся все необходимые возможные экспертизы - судебно-медицинская, комплексная судебная экспертиза (дактилоскопическая, баллистическая, химическая), судебно-химическая, комплексная молекулярно-генетическая-взривотехнична, психологически психиатрическая посмертная, иммунологическая экспертиза.

В то же время Нацполиция области повторно обращается к гражданам, которые могут владеть любой полезной для следствия информацией, обязательно сообщать ее в Следственное управление ГУНП в Николаевской области (ул. Спасская, 12), чтобы помочь следствию установить реальную картину и все обстоятельства трагедии.

Напомним, 18 марта в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство путем выстрела из боевого пистолета 29-летний и.о. директора одного из коммунальных предприятий области В.Волошину - бывший военный летчик, участник АТО. На счету Волошина 33 боевых вылета в 2014 году. Самолет Волошина был сбит боевиками, однако летчику удалось катапультироваться и самостоятельно вернуться из оккупированной территории.

Россия обвиняла Волошина в атаке на малазийский "Боинг" рейса МН17, сбитым над Донбассом. Хотя эта версия полностью опровергнута расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины.

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