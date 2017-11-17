Слідство має достатньо доказів для вручення підозри посадовцям ФГВФО і НБУ – Куценко

"На даний час, аналізуються документи. Зроблено декілька виїмок в ліквідованих банках, щодо вартості активів. Зокрема, виїмки були по банку "Михайлівський" та ще по ряду банків", - сказав В.Куценко.

За його словами, цифри наведені у документах ліквідованих банків однозначно свідчать про порушення з боку посадовців ФГВФО і НБУ.

"ФГВФО найняв експертів, які оцінили майно банків по одній ціні, а зараз ми проводимо незалежні експертизи, прокуратура залучила експертів, і виходять зовсім інші цифри. Виходить, що ФГВФО ці цифри затвердив, хоча міг не погодити, бо заниження було очевидне, а вони це затвердили. І в тому числі за це голосували представники НБУ, які були делеговані до ФГВФО", - пояснив В.Куценко.

Він впевнений, що ймовірність притягнення до відповідальності посадовців ФГВФО і НБУ дуже велика, незважаючи на заполітизованість процесу.

"Коли ми порівняємо ціни ринкової вартості і порівняємо з тим, що є у ФГВФО, то очевидно що там заниження буде в десятки, а то і в сотні разів, у тому числі на нерухоме майно в Києві. Як на мене, доказової бази вже достатньо, щоб повідомляти про підозру і представникам ФГВФО, і представникам НБУ. Однак, швидше за все, у слідчих є бажання напрацювати більш ґрунтовні докази", - зазначив В.Куценко.

Нагадаємо, чиновників ФГВФО і НБУ підозрюють у змові з акредитованими оцінщиками для штучного зниження вартості активів банків-банкрутів. Як зазначають слідчі, активи таких банків як "Фінанси та кредит", "Київська Русь", "Форум" та "Стандарт" були розпродані ФГВФО за навмисно заниженими цінами.

Також нагадаємо, одна уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізосіб (ліквідатори банків) обходиться державі у 700 тис. грн на рік.

Минулого року ліквідатор банку "Михайлівський" Олександр Волков задекларував дохід у 1 млн доларів готівки, а його колега Юрій Ірклієнко – 2 млн грн та нову квартиру в Одесі.

Водночас, саме ці двоє ліквідаторів, як встановив Вищий адмінсуд України, прийняли незаконні рішення по банківських договорах клієнтів банку "Михайлівський". Зокрема, протиправно встановили нікчемність продажу кредитного портфелю банку "Михайлівський" фінансовим компаніям. Суд скасував рішення ліквідаторів як протиправні та присудив кредитний портфель фінкомпаніям.

Як повідомляв УНН, проти уповноважених осіб ФГВФО — ліквідаторів банку "Михайлівський" відкрито кримінальне провадження за фактом шахрайства. Вони підозрюються у незаконному зборі коштів з боржників банку.