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Следствие имеет достаточно доказательств для вручения подозрения должностным лицам ФГВФЛ и НБУ - Куценко

Следствие имеет достаточно доказательств для вручения подозрения должностным лицам ФГВФЛ и НБУ - Куценко

Киев  •  УНН

 • 17325 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Следователи прокуратуры имеют достаточно доказательств для вручения подозрения должностным лицам Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Национального банка Украины (НБУ), которые искусственно занижали стоимость активов ликвидируемых банков. Об этом в комментарии УНН сообщил инициатор уголовного производства против ФГВФЛ и НБУ Владислав Куценко.

"В настоящее время, анализируются документы. Сделано несколько выемок в ликвидированных банках, по стоимости активов. В частности, выемки были по банку "Михайловский" и еще по ряду банков", - сказал Куценко.

По его словам, цифры приведены в документах ликвидированных банков однозначно свидетельствуют о нарушениях со стороны должностных лиц ФГВФЛ и НБУ.

"ФГВФЛ нанял экспертов, которые оценили имущество банков по одной цене, а сейчас мы проводим независимые экспертизы, прокуратура привлекла экспертов, и выходят совсем другие цифры. Получается, что ФГВФЛ эти цифры утвердил, хотя мог не согласовать, потому занижение было очевидно, а они это утвердили. И в том числе за это голосовали представители НБУ, которые были делегированы в ФГВФЛ", - пояснил Куценко.

Он уверен, что вероятность привлечения к ответственности должностных лиц ФГВФЛ и НБУ очень большая, несмотря на политизированность процесса.

"Когда мы сравним цены рыночной стоимости и сравним с тем, что у ФГВФЛ, то очевидно, что там занижение будет в десятки, а то и в сотни раз, в том числе на недвижимое имущество в Киеве. Как по мне, доказательной базы уже достаточно, чтобы сообщать о подозрении и представителям ФГВФЛ, и представителям НБУ. Однако, скорее всего, у следователей есть желание выработать более основательные доказательства", - отметил Куценко.

Напомним, чиновников ФГВФЛ и НБУ подозревают в сговоре с аккредитованными оценщиками для искусственного снижения стоимости активов банков-банкротов. Как отмечают следователи, активы таких банков как "Финансы и кредит", "Киевская Русь", "Форум" и "Стандарт" были распроданы ФГВФЛ по специально заниженным ценам.

Также напомним, одно уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физлиц (ликвидаторы банков) обходится государству в 700 тыс. грн в год.

В прошлом году ликвидатор банка "Михайловский" Александр Волков задекларировал доход в 1 млн долларов наличности, а его коллега Юрий Ирклиенко - 2 млн грн и новую квартиру в Одессе.

В то же время, именно эти двое ликвидаторов, как установил Высший админсуд Украины, приняли незаконные решения по банковским договорам клиентов банка "Михайловский". В частности, противоправно установили ничтожность продажи кредитного портфеля банка "Михайловский" финансовым компаниям. Суд отменил решение ликвидаторов как противоправные и приговорил кредитный портфель финкомпаниям.

Как сообщал УНН, против уполномоченных лиц ФГВФЛ - ликвидаторов банка "Михайловский" открыто уголовное производство по факту мошенничества. Они подозреваются в незаконном сборе средств с должников банка.

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