Слідство має дані щодо можливих учасників убивства Шеремета - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Слідчі органи мають дані, що стосуються можливих учасників убивства журналіста Павла Шеремета. Про це в ефірі Радіо "НВ" повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
“Ми бачимо ймовірних учасників цього злочину, але це необхідно довести низкою слідчих дій”, — сказав Луценко.
Раніше у поліції назвали основні версії вбивства Шеремета.
Нагадаємо, 20 липня 2016 року біля 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.
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