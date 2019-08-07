Слідство має дані щодо можливих учасників убивства Шеремета - Луценко

“Ми бачимо ймовірних учасників цього злочину, але це необхідно довести низкою слідчих дій”, — сказав Луценко.

Раніше у поліції назвали основні версії вбивства Шеремета.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року біля 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

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