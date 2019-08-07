Следствие располагает данными про возможных участников убийства Шеремета - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Следственные органы имеют данные, касающиеся возможных участников убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом в эфире Радио “НВ” сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
“Мы видим предполагаемых участников этого преступления, но это необходимо доказать рядом следственных действий”, — сказал Луценко.
Ранее в полиции назвали основные версии убийства Шеремета.
Напомним, 20 июля 2016 года в 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франка в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский призвал СМИ не давить на правоохранителей из-за дела Шеремета