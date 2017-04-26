Слідство клопоче продовжити термін утримання Р.Сущенка на три місяці - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Лефортовський районний суд Москви розпочав розкляд клопотання про продовження терміну утримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка, слідство клопоче продовжити термін утримання на три місяці. Про це на своєму мікроблозі у Twitter повідомив адвокат журналіста Марк Фейгін, передає УНН.
“Почався суд по продовженню терміну утримання під вартою мого підзахисного Романа Сущенка. Слідство клопоче продовжити термін на три місяці”, — написав М.Фейгін.
Як повідомляв УНН, Московський міський суд у РФ залишив без розгляду апеляційну скаргу сторони захситу на рішення про продовження терміну утримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка, якого у Росії звинувачують у шпигунстві.
Нагадаємо, журналіста Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня минулого року. 25 січня суд у РФ продовжив арешт Р.Сущенка до 30 квітня.
Російські спецслужби заявляють, що Р.Сущенко — полковник, кадровий співробітник ГУ розвідки Міноборони України і затримали його під час “шпигунської акції”.