Следствие ходатайствует продлить срок содержания Р.Сущенка на три месяца - адвокат

"Начался суд по продлению срока содержания под стражей моего подзащитного Романа Сущенко. Следствие ходатайствует продлить срок на три месяца ", - написал М.Фейгин.

Как сообщал УНН, Московский городской суд в РФ оставил без рассмотрения апелляционную жалобу стороны захситу решения о продлении срока содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко, которого в России обвиняют в шпионаже.

Напомним, журналиста Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября прошлого года. 25 января суд в РФ продлил арест Р.Сущенка до 30 апреля.

Российские спецслужбы заявляют, что Р.Сущенко - полковник, кадровый сотрудник ГУ разведки Минобороны Украины и задержали его во время "шпионской акции".