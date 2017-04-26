Следствие ходатайствует продлить срок содержания Р.Сущенка на три месяца - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Лефортовский районный суд Москвы начал рассмотрение ходатайства о продлении срока содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко, следствие ходатайствует продлить срок содержания на три месяца. Об этом на своем микроблоге в Twitter сообщил адвокат журналиста Марк Фейгин, передает УНН.
"Начался суд по продлению срока содержания под стражей моего подзащитного Романа Сущенко. Следствие ходатайствует продлить срок на три месяца ", - написал М.Фейгин.
Как сообщал УНН, Московский городской суд в РФ оставил без рассмотрения апелляционную жалобу стороны захситу решения о продлении срока содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко, которого в России обвиняют в шпионаже.
Напомним, журналиста Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября прошлого года. 25 января суд в РФ продлил арест Р.Сущенка до 30 апреля.
Российские спецслужбы заявляют, что Р.Сущенко - полковник, кадровый сотрудник ГУ разведки Минобороны Украины и задержали его во время "шпионской акции".