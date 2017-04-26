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Слідчого прокуратури Київщини та адвоката, викритих на хабарі, судитимуть

Слідчого прокуратури Київщини та адвоката, викритих на хабарі, судитимуть

Київ • УНН

 • 11169 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Справу слідчого прокуратури Київської області та адвоката, викритих на хабарі 50 тис. дол. США, скеровано до суду. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

"Детективи НАБ України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом одержання неправомірної вигоди у розмірі 50 тис. дол. США слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області та адвокатом. Обвинувальний акт стосовно зазначених осіб 25 квітня 2017 року скеровано до Подільського районного суду м. Києва", -  йдеться у повідомленні.

За версією слідства, слідчий прокуратури та адвокат, вступивши у попередню змову, одержали неправомірну вигоду для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення прокурором у кримінальному провадженні щодо зміни обвинувачення на менш суворе.

Дії обвинувачених кваліфіковані за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України ("Зловживання впливом").

Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді штрафу від 750 до 1 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років.

Як повідомляв УНН 24 квітня, у НАБУ взялися за перевірку тендерів на ремонти доріг. 

 

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