Слідчого прокуратури Київщини та адвоката, викритих на хабарі, судитимуть
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Справу слідчого прокуратури Київської області та адвоката, викритих на хабарі 50 тис. дол. США, скеровано до суду. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).
"Детективи НАБ України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом одержання неправомірної вигоди у розмірі 50 тис. дол. США слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області та адвокатом. Обвинувальний акт стосовно зазначених осіб 25 квітня 2017 року скеровано до Подільського районного суду м. Києва", - йдеться у повідомленні.
За версією слідства, слідчий прокуратури та адвокат, вступивши у попередню змову, одержали неправомірну вигоду для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення прокурором у кримінальному провадженні щодо зміни обвинувачення на менш суворе.
Дії обвинувачених кваліфіковані за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України ("Зловживання впливом").
Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді штрафу від 750 до 1 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років.
Як повідомляв УНН 24 квітня, у НАБУ взялися за перевірку тендерів на ремонти доріг.