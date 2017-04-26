Следователя прокуратуры Киевской области и адвоката, уличенных на взятке, будут судить
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Дело следователя прокуратуры Киевской области и адвоката, уличенных на взятке 50 тыс. долл. США, направлено в суд. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
"Детективы НАБ Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды в размере 50 тыс. долл. США следователем по особо важным делам первого следственного отдела следственного управления прокуратуры Киевской области и адвокатом. Обвинительный акт в отношении указанных лиц 25 апреля 2017 года направлен в Подольский районный суд г. Киева", - говорится в сообщении.
По версии следствия, следователь прокуратуры и адвокат, вступив в предварительный сговор, получили неправомерную выгоду для себя и третьего лица за влияние на принятие решения прокурором в уголовном производстве по изменению обвинения на менее строгое.
Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление влиянием").
Обвиняемым грозит наказание в виде штрафа от 750 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.
Как сообщал УНН 24 апреля, в НАБУ взялись за проверку тендеров на ремонт дорог.