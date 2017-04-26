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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33109 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 100139 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151465 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114503 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115300 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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Следователя прокуратуры Киевской области и адвоката, уличенных на взятке, будут судить

Следователя прокуратуры Киевской области и адвоката, уличенных на взятке, будут судить

Киев  •  УНН

 • 11160 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Дело следователя прокуратуры Киевской области и адвоката, уличенных на взятке 50 тыс. долл. США, направлено в суд. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Детективы НАБ Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды в размере 50 тыс. долл. США следователем по особо важным делам первого следственного отдела следственного управления прокуратуры Киевской области и адвокатом. Обвинительный акт в отношении указанных лиц 25 апреля 2017 года направлен в Подольский районный суд г. Киева", - говорится в сообщении.

По версии следствия, следователь прокуратуры и адвокат, вступив в предварительный сговор, получили неправомерную выгоду для себя и третьего лица за влияние на принятие решения прокурором в уголовном производстве по изменению обвинения на менее строгое.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление влиянием").

Обвиняемым грозит наказание в виде штрафа от 750 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

Как сообщал УНН 24 апреля, в НАБУ взялись за проверку тендеров на ремонт дорог.

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