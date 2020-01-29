Слідчого ДБР перевіряють після інциденту в аеропорту
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У Державному бюро розслідувань перевіряють факт неетичної поведінки їхнього слідчого Тараса Заставного в столичному аеропорту "Жуляни", коли він, за свідченнями пасажирки, образив її і сів на рейс до Мілану без черги. Про це повідомили у ДБР у відповідь на запит кореспондента УНН.
"Повідомляємо, що Управлінням внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань, відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 24 Закону України "Про Державне бюро розслідувань", на даний час перевіряється інформація, викладена на сторінці соціальної мережі Facebook щодо причетності другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Заставного Т.Ю. до вчинення правопорушення", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, що тимчасово виконуюча обов’язки Директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова принесла вибачення за неетичну поведінку слідчого ДБР Тараса Заставного в міжнародному аеропорту "Жуляни" 3 січня, коли він грубо образив і принизив пасажирку.
У своєму пості у Facebook, дівчина зазначає, що слідчий скористався зв’язками у ДБР, щоб його пропустили на рейс без черги та звинувачує Заставного у зловживанні службовим становищем.