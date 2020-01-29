Следователя ГБР проверяют после инцидента в аэропорту

"Сообщаем, что Управлением внутреннего контроля Государственного бюро расследований, в соответствии с ч. 2 п. 5 ст. 24 Закона Украины "О Государственном бюро расследований", в настоящее время проверяется информация, изложенная на странице социальной сети Facebook о причастности второго следственного отдела Второго управления организации досудебных расследований Заставного Т.Ю. к совершению правонарушения", - говорится в сообщении.

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Напомним, что временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова принесла извинения за неэтичное поведение следователя ГБР Тараса Заставного в международном аэропорту "Жуляны" 3 января, когда он грубо оскорбил и унизил пассажирку.

В своем посте в Facebook, девушка отмечает, что следователь воспользовался связями в ГБР, чтобы его пропустили на рейс без очереди и обвиняет Заставного в злоупотреблении служебным положением.