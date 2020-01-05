Венедіктова вибачилась за неетичну поведінку слідчого ДБР в аеропорту
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Тимчасово виконуюча обов’язки Директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова принесла вибачення за неетичну поведінку слідчого ДБР Тараса Заставного в міжнародному аеропорту “Жуляни” 3 січня, коли він грубо образив і принизив пасажирку. Про це повідомляє УНН з посиланням на відомство.
Так, інцидент стався 3 січня в аеропорту “Жуляни”, коли слідчий ДБР Тарас Заставний нібито без черги сів на рейс до Мілану, грубо образивши і принизивши пассажирку, що першою стояла в черзі. У своєму пості у Facebook, дівчина зазначає, що слідчий скористався зв’язками у ДБР, щоб його пропустили на рейс без черги та звинувачує Заставного у зловживанні службовим становищем.
У ДБР відреагували на звернення пасажирки — Венедіктова перепросила за неетичну повідінку та запевнила, що Бюро зробить все, аби подібні факти не траплялися в майбутньому.“За результатами службової перевірки, т.в.о. Директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова приносить вибачення за неетичну поведінку слідчого ДБР Тараса Заставного в міжнародному аеропорту “Жуляни” 3 січня 2020 року.
“Ми формуємо новий правоохоронний орган, тому для нас важлива бездоганна репутація кожного працівника Бюро, а особливо слідчого. Запевняємо, що Бюро зробить все, аби подібні факти не траплялися в майбутньому”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що ДБР проведе повний аудит своєї діяльності.