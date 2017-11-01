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Слідчий не дозволив П.Грибу зустрітися з батьком в краснодарському СІЗО

Слідчий не дозволив П.Грибу зустрітися з батьком в краснодарському СІЗО

Київ • УНН

 • 23198 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Слідчий не дозволив Ігорю Грибу зустрітися з сином Павлом у краснодарському СІЗО в РФ. Про це І.Гриб повідомив в ексклюзивному коментарі УНН.

"Сьогодні зранку повернулись в Київ. Слідчий побачитись не дозволив", - повідомив І.Гриб.

При цьому він зазначив, що поки не відомо коли наступне засідання суду щодо його сина.

Нагадаємо, 23 жовтня Гриба в російському СІЗО відвідав консул України.

Як повідомляв УНН, Жовтневий районний суд міста Краснодара подовжив арешт українцю Павлу Грибу до 4 січня 2018 року.

Нагадаємо, 7 вересня стало відомо, що зниклий в Білорусі українець П.Гриб утримується в краснодарському СІЗО.

МЗС України 8 вересня виступило із заявою про те, що вимагає від російської сторони забезпечити доступ консулів до Павла Гриба.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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