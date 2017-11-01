Слідчий не дозволив П.Грибу зустрітися з батьком в краснодарському СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Слідчий не дозволив Ігорю Грибу зустрітися з сином Павлом у краснодарському СІЗО в РФ. Про це І.Гриб повідомив в ексклюзивному коментарі УНН.
"Сьогодні зранку повернулись в Київ. Слідчий побачитись не дозволив", - повідомив І.Гриб.
При цьому він зазначив, що поки не відомо коли наступне засідання суду щодо його сина.
Нагадаємо, 23 жовтня Гриба в російському СІЗО відвідав консул України.
Як повідомляв УНН, Жовтневий районний суд міста Краснодара подовжив арешт українцю Павлу Грибу до 4 січня 2018 року.
Нагадаємо, 7 вересня стало відомо, що зниклий в Білорусі українець П.Гриб утримується в краснодарському СІЗО.
МЗС України 8 вересня виступило із заявою про те, що вимагає від російської сторони забезпечити доступ консулів до Павла Гриба.